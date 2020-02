Cagliari-Parma 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 19’ p.t. Joao Pedro (C), 42’ p.t. Kucka (P), 9’ s.t Simeone (C), 49' s.t. Cornelius (P)



Assist: 19’ p.t. Simeone (C), 42’ p.t. Brugman (P), 9’ s.t. Pellegrini (C), 49' s.t. Kurtic (P)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini 27’ s.t. Oliva), Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (39’ s.t. Paloschi). All.: Maran



Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Brugman (35’ s.t. Sprocati); Siligardi (12’ s.t. Caprari), Cornelius, Kucka. All.: D’Aversa.



Arbitro: Irrati di Pistoia



Ammoniti: 34’ p.t. Darmian (P), 24’ s.t. Cigarini (C), 32’ s.t. Nandez (C), 42’ s.t. Nainggolan (C)