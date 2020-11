Leonardo, attaccante del, parla a Sky Sport al termine della partita pareggiata 2-2 dai sardi contro lo: "La mia dedica va alla vittime di Bitti, è giusto dedicare loro il gol e cercheremo di dare il nostro contributo e supporto. Quando uno non gioca si parla tanto. Non facevo gol per i capelli, perché ho tolto la carne, perché non ero più buono. Mi piace spolverarmi perché so cosa valgo e che posso dare il mio contributo al Cagliari. Mi spiace per il pareggio ma sono felice per il gol, sono sincero”.“Il primo tempo abbiamo sofferto molto per la bravura dello Spezia, che gioca molto bene e sta facendo benissimo. Siamo poi cresciuti e il rammarico è che abbiamo fatto solo due gol nonostante le tante occasioni, e in Serie A paghi. Oggi paghiamo noi dazio, ma abbiamo fatto tante cose buone”.“Ho avuto la fortuna di averlo conosciuto a Napoli, mi venne a parlare e pensavo non mi conoscesse. Mi diede il benvenuto, ho un grande ricordo di lui sia come persona che come giocatore”.“Apprezzo Maradona come persona perché non si è mai nascosto, e io non l’ho mai fatto. Nel momento più brutto della seconda ricaduta si è parlato tanto, ho passato i dieci giorni peggiori della mia vita ma sono andato avanti, le cose brutte accadono a tutti, l’importante è non arrendersi. Ci ho creduto e sapevo che sarebbe arrivato il mio momento, me la godo”.“Ci penso, soprattutto perché l’ho assaporata e ho assaporato quel gruppo. Se giochi o nono giochi non importa, l’importante è dare il contributo. La strada è lunga, ho fatto un gol ma devo ripetermi. A maggio si tireranno le somme, vedremo se il mister mi darà una chance".