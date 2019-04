Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Spal: "23 gol di testa? I dati fanno piacere ma non fingo nel dire che non lo sapevo. L'importante è segnare come oggi che vale la vittoria e che ti dà sempre un sapore migliore. Il mio segreto? Io da bambino ero più basso di tutti, non si direbbe ma ero bravo tecnicamente. Di testa son bravo però è la voglia di fare gol. Mi alleno ma non faccio niente di particolare".