Prima, in campo, il gol che rischia di compromettere la corsa salvezza del suo ex Genoa; poi, fuori, l'incontro inaspettato con alcuni suoi vecchi tifosi.



Il sabato sera di Leonardo Pavoletti a Marassi è stato un concentrato di emozioni di cui il centravanti del Cagliari ha voluto fare un breve resoconto sul proprio profilo Facebook, raccontando ciò che gli è accaduto nel post-partita: "Potrei parlare di una grande salvezza in rossoblù o del mio record di gol, ma ci sarà tempo - ha scritto l'attaccante toscano - Ci tengo invece a raccontare un episodio di ieri. Dopo la partita, uscito da Marassi, anche in punta di piedi per paura di prendere qualche insulto, mi avvicino all’auto del mio amico per tornare a casa... quando si avvicina un gruppo di tifosi del Genoa che non conoscevo, visibilmente amareggiati per la partita, che iniziano ad abbracciarmi, a ricordare vecchi bei momenti passati insieme in quello stadio e per finire... mi offrono anche da bere! Eh sì, non credevo ai miei occhi... questo è il calcio che amo... vero e sincero! Grazie".



Un gesto bello quando insolito nell'isterico mondo del calcio italiano al quale Pavoletti ha voluto tributare un giusto riconoscimento pubblico.