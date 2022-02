L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato a Dazn dopo la partita con l'Empoli:



"Punto molto importante, ci siamo un po' smarriti con la sostituzione dell'arbitro che ci ha fatto perdere ritmo. Siamo stati bravi a riprenderla, chi entra a gara in corso sa di poter essere decisivo. Volevamo vincere, ma per come si era messa ci possiamo prendere questo punto che ci porta sempre più vicini all'obiettivo. Io settimo marcatore della storia del Cagliari? Sono contento, ma più per quello che ho dato alla squadra. La salvezza? Ce l'ho lì, è il mio primo pensiero"