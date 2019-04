Luca Pellegrini, terzino del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sulla SPAL: "Ho scambiato la maglia con Petagna, è davvero un bel giocatore, mi ha impressionato per la forza fisica che ha. L'avevo già incontrato quando ero a Roma, ogni volta mi stupisce sempre di più, è veramente una bestia. Salvezza raggiunta? Non ancora, dobbiamo guardare partita per partita. Oggi era uno spartiacque, adesso ci permette di stare più tranquilli ma l'atteggiamento che dobbiamo avere è questo. Sono contento di quello che stiamo facendo, speriamo di continuare così. Quando entri in campo è come quando eri bambino, questo è soprattutto un gioco che fortunatamente è diventato un lavoro, ma la mia filosofia è divertirsi, per me è impossibile non divertirmi. Sto cominciando a sentirmi protagonista grazie anche a tutti i compagni che mi stanno vicino, ho iniziato a sentirmi protagonista qui a Cagliari da gennaio, quando ho iniziato a trovare continuità, sono contento per il percorso che sto facendo".