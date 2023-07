Per il ritorno in Serie A ilsi è già iniziato a muovere sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa. Ufficializzato l'arrivo di Sulemana dal Verona, i rossoblù stanno cercando anche un portiere d'esperienza per la categoria.. A 37 anni il portiere romeno ha ancora voglia di essere protagonista, dopo tre stagioni da vice nel Milan (nell'ultima ha giocato più di 20 partite per l'infortunio di Maignan) vuole rimettersi in gioco e sta cercando un nuovo progetto per ripartire.- Il Cagliari ci pensa, Tatrusanu può essere l'acquisto low cost per mettere al sicuro i pali.. Dopo una stagione da secondo di Cragno nell'anno della retrocessione, la stagione scorsa Radunovic ha giocato tutte le partite ma ora la società potrebbe decidere di cambiare: Tatarusanu è un'idea per la porta del Cagliari.