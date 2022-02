Gaston Pereiro sorride dopo aver segnato il gol decisivo per il pareggio del Cagliari col Napoli: "Abbiamo giocato una gran partita, peccato per non aver centrato la vittoria - ha detto Dazn nel post partita - ma dobbiamo continuare con questo spirito. La presenza del pubblico ci ha aiutato molto, speriamo di continuare così. Il gol? Il pallone è rimbalzato davanti a Ospina, ma non è importante se il gol è bello o brutto".