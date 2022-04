Gaston Pereiro, centrocampista offensivo del Cagliari, ha parlato a Sky prima della partita casalinga contro il Sassuolo. Tra gli spettatori, l'ex rossoblu Francescoli, suo connazionale.



"Abbiamo lavorato bene in settimana, oggi dobbiamo dare tutto per vincere. C'è Francescoli a vederci, per un uruguayano come me è un piacere e un orgoglio".