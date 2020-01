Radja Nainggolan sarà protagonista questo pomeriggio con il Cagliari contro la Juve. Il centrocampista ex Roma e Inter ha un conto aperto contro i bianconeri. Come ricordato da Opta, infatti, ha preso parte attiva a tre reti nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (due gol e un assist). Nainggolan è inoltre uno dei tre giocatori ad aver sia segnato che fornito assist in tutte le stagioni nell’ultima decade in Serie A, insieme a Josip Ilicic e Rodrigo Palacio.