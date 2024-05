Ilha pareggiato contro ilper 1-1, nella gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. La formazione sarda è passata in vantaggio al 26' con il gol di. L'ha, però, cambiato tutto e nel finale è arrivato il pareggio di. Ecco le dichiarazioni del tecniconel post-gara:"Fino a quando siamo rimasti in undici abbiamo fatto bene. Mina? Ha delle carte geografiche nei muscoli e quando si butta a terra è perché prova dolore. Con noi si allena poco, solo due volte ed in entrambe si è fatto male. Va centellinato".

- "Alla fine è un punto guadagnato visto che il Lecce dopo il pari ha avuto tante occasioni. Il rosso a Gaetano? Secondo me era giusto il giallo, ma sappiamo che quando entra in gioco il Var è ovvio che un arbitro con poca esperienza non può non essere condizionato. Ma tra il giallo ed il rosso c'è un abisso".- "E' la prima? Non ricordo. Gli ho detto che secondo me non era mai fallo quello di Gaetano. Come cambia lo scenario dopo oggi? Ripeto, almeno un punto lo abbiamo preso ed ora non cambia nulla. Dovremo lottare fino all'ultimo".

- ​"Preoccupa? Non sono d'accordo. Abbiamo giocato in dieci tutto il secondo tempo ed abbiamo retto. Ed è stato un secondo tempo brutto, sporco e cattivo, con il Lecce che è stato bravo a gestire con freddezza la situazione".