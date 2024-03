Cagliari, Ranieri: 'Futuro? Ho le idee chiare'

Nella sua conferenza di antivigilia della sfida contro il Monza, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato anche del suo futuro: "Ho sempre le idee chiare ma la cosa più importante è centrare la salvezza, non per me ma per tutta la Sardegna. Ho un altro anno di contratto. Io sto bene, ma fino a quando non ho raggiunto l'obiettivo non sono in pace. Sarà così anche adesso, devo restare freddo e asettico fuori. Devo capire quando cambiare e quando no e questo mi permette di mettere sempre gente in campo che quando entra dà sempre il 100%. I cinque cambi hanno cambiato tanto, tutti i ragazzi hanno capito che sono importanti in egual misura".



Che Monza si aspetta? Si sente artefice dell'entusiasmo della gente?

"Mi aspetto un Monza che sa cambiare durante la partita. Non sono io l'artefice, gli artefici sono i giocatori. Io dico prima cosa potrebbe succedere e la gente apprezza questo. Siamo saliti in Serie A grazie ai tifosi e ne ci resteremo sarà grazie a loro. Li ringrazio, non è facile trovare una tifoseria che ti sta dietro nei momenti difficili. Ci hanno sempre compreso. Se ci salveremo sarà merito di tutti".