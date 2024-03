Cagliari, Ranieri: 'Abbiamo saputo soffrire, ora inizia un mese impegnativo'

Intervistato da Dazn al termine della gara contro l'Empoli, Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato così: "Abbiamo saputo soffrire, in certi momenti eravamo troppo larghi. Loro sono forti, in forma e venivano da risultati positivi. Dobbiamo pensare alla Serie B per ricordarci di ciò che abbiamo fatto l'anno scorso per tornare in A. Luvumbo? dovrebbe già esserci con la salernitana. Ora arriva un mese impegnativo. L'ho detto ai ragazzi. Sono felice per Jankto e per il suo gol. Grazie ai tifosi che ci seguono".