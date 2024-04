Ilriprende l'. Finisce 1-1 lo scontro alla Unipol Domus nella 30esima giornata di Serie A, al vantaggio di Bonazzoli risponde Sulemana.Al termine della partita, il tecnico dei sardiè intervenuto a Sky Sport: "Mi dispiace per Shomurodov perché stava facendo bene, ma avevo bisogno di Viola tra le linee e siamo andati meglio. Temevo il Verona, attaccano bene e ci hanno allungato. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare come volevamo".- "E' stato più un aspetto tattico, loro verticalizzano sempre e sono decisi sulle seconde palle. Non volevo accettare la sfida sotto questi profili e per questo avevo tenuto alti quattro giocatori. Non ci siamo però riusciti e per questo ho messo Viola tra le linee".

- "Stiamo bene, fisicamente e mentalmente. Cercheremo di fare qualche punti. Oggi era difficilissima, quando non riesci a vincere è importante non perdere. Scuffet è stato bravo a tenerci in piedi, fortunatamente è stato annullato il gol del 2-0 per fuorigioco, ma poi siamo stati bravi".- Ha corsa, resistenza, velocità e tiro da fuori. Nel suo momento migliore si è fatto male e l'ho recuperato piano piano. E' stato importante metterlo in campo nel secondo tempo, insieme a Prati".

- "Stanno male tutti e due. Ne avranno per tanto, soprattutto Petagna che si è fatto male al soleo, un muscolo molto subdolo. Sono contento dei giocatori che ho comunque, che mi danno sicurezza".