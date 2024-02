Cagliari, Ranieri: 'Punto meritato, ci siamo per la salvezza. Pavoletti sembra grave'

Il Cagliari riacciuffa il Napoli nella 26esima giornata di Serie A grazie al colpo di Luvumbo nel finale, un punto che dà morale ai sardi in vista della serrata lotta per la salvezza.



Al termine della partita dell'Unipol Domus, il tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri è intervenuto a Dazn: "Se mi sono coccolato Luvumbo dopo il gol? no perché è rientrato all'ultimo, ma lo farò in settimana".



RISPOSTA ALLE SUE RICHIESTE? - "I ragazzi sono stati diligenti, determinati, loro sono una grande squadra. Volevamo pressarli e ripartire in contropiede per non farli giocare, nella ripresa c'è stata una nostra indecisione e hanno fatto gol. Buon per noi che non hanno sfruttato le due occasioni d'oro nel finale, lasciandoci l'opportunità di pareggiare. Bravo Dossena al lancio lungo e Zito a saltare e fare gol. Punto meritato".



GRANDE ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA - "Adesso arrivano partite importantissime per le squadre che lottano per la salvezza. Ci servirà consapevolezza, poi vediamo cosa succederà".



ESPORTARE L'ENTUSIASMO IN TRASFERTA - "I numeri non mentono, dobbiamo cambiare consapevolezza anche in trasferta. Abbiamo l'acqua alla gola e solo giocando così possiamo dire la nostra nella lotta salvezza".



LE DIMISSIONI RESPINTE - "La squadra aveva bisogno di un elettroshock. Ero convinto al 99,9%, invece la squadra mi ha detto che come si è lottato per salire, si farà per non retrocedere. In tanti anni non mi è mai capitato, questo è stato veramente importante".



COSA GLI STANNO INSEGNANDO I GIOCATORI DEL CAGLIARI - "Questi sono ragazzi che hanno sofferto tanto quando sono retrocessi, portandosela dietro, gli ho detto di reagire perché rappresentiamo tutta l'isola. I tifosi ci credono prima di noi, lotteremo fino alla fine".



LE CONDIZIONI DI PAVOLETTI - "E' una distorsione, valuteremo in settimana ma sembra grave".



IL CAGLIARI SI SALVERA' ALL'ULTIMA GIORNATA? - "Me lo auguro".