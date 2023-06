Dopo la promozione in Serie A del suo Cagliari, Claudio Ranieri ha parlato a SkySport: “Il dubbio di venire a Cagliari era sul non riuscire nell’impresa. Tornare qua e non farcela sarebbe stata una sconfitta enorme. Cagliari mi ha permesso di volare in carriera, in Italia e in Europa. Ci sono ragazzi in questa squadra con grande cuore. Abbiamo un popolo intero dietro che ci spinge. Ho detto loro che il ‘San Nicola’ sarebbe dovuto rimanere in silenzio al momento della nostra uscita dal campo.Il gesto verso i miei tifosi per evitare che smettessero di prendere in giro i tifosi avversari? Non ho capito perché si debba tifare contro. Si deve fare il tifo per la nostra squadra. Il Bari è stato un grande rivale e dobbiamo stringere loro la mano. Faccio i complimenti a Mignani perché fa giocare benissimo la sua squadra. Cosa farò da grande? L’allenatore”.