Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Sky dopo la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo:



"C'è ancora tanto da fare, ma questo successo ci regala grande forza in vista dei prossimi impegni. Abbiamo sofferto tutti insieme nei momenti bui e ora siamo molto contenti di essere tornati a conquistare i tre punti. Mi è dispiaciuto non aver potuto dare una mano alla squadra per un lungo periodo, ma ora che sono tornato a disposizione darò il massimo fino alla fine. L'anno scorso siamo stati bravi ad uscire da una situazione difficile e ci auguriamo di ripeterci anche in questa stagione".