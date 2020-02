I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti nel Centro sportivo di Asseminello. La seduta pomeridiana è iniziata con gli esercizi di mobilità, a seguire il lavoro è stato incentrato sulla tecnica a coppie. Gruppo impegnato in una serie di esercitazioni dedicate al possesso palla, in chiusura partita a campo ridotto.



Marko Rog ha lavorato regolarmente con la squadra, lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore. Terapie per Paolo Faragò.



Il Cagliari ritornerà in campo domani mattina per una nuova di seduta di allenamento, nel pomeriggio è in programma la partenza alla volta di Coccaglio: qui la squadra inizierà il ritiro per concentrarsi e preparare la sfida di domenica a Verona contro l’Hellas.