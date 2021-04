Cagliari-Roma 3-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 4' p.t Lykogiannis (C), 26' p.t Perez (R), 12' s.t Marin (C), 18' s.t Joao Pedro (C), 24' s.t Fazio (R)



Assist: 4' p.t Joao Pedro (C), 12' s.t Simeone (C), 18' s.t Marin (C), 24' s.t Perez (R)



Cagliari (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin (37' s.t Duncan), Lykogiannis (29' s.t Zappa); Joao Pedro; Pavoletti (29' s.t Cerri), Simeone (37' s.t Rugani). All. Semplici



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (13' s.t Cristante), Fazio; Santon (13' s.t Karsdorp), Diawara (30' s.t Veretout), Villar, Bruno Peres (1' s.t Spinazzola); Pellegrini (13' s.t Mkhitaryan), Perez; Mayoral. All. Fonseca



Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia



Ammoniti: 8' s.t Marin (C), 34' s.t Simeone (C), 38' s.t Cristante (R), 45' s.t +3 Duncan (C)