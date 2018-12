Dopo l'anticipo di ieri sera tra Juventus e Inter e quello delle 15 tra Napoli e Frosinone, prosegue alle 18 laA scendere in campo, alla Sardegna Arena, sono. I padroni di casa sono reduci da tre pareggi e inseguono quella vittoria che manca dal 28 ottobre, mentre gli ospiti arrivano dal pareggio ottenuto contro l'Inter domenica sera e hanno bisogno di un successo per avvicinarsi alla zona Champions League.Il Cagliari ha ottenuto solamente due punti nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Roma: l'ultimo successo dei sardi è arrivato nel febbraio 2013. Escludendo la partita persa a tavolino nel 2012, il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 10 gare casalinghe di Serie A contro la Roma: nelle quattro più recenti ha ottenuto un solo punto. Il Cagliari è una delle tre squadre di questa Serie A - insieme a Juventus e Napoli - ancora imbattuta in casa, grazie a due vittorie e quattro pareggi nelle sei gare interne disputate. La Roma ha subito almeno un gol in tutte le ultime sei gare di Serie A (otto reti al passivo), non registra una serie peggiore da maggio 2017 (sette). La Roma ha vinto solamente una delle ultime sei trasferte di campionato (2N, 3P): 2-0 contro l’Empoli a ottobre.