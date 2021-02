Il nuovo difensore del Cagliari Daniele Rugani, arrivato in prestito dalla Juventus dopo l'esperienza al Rennes nella prima metà di stagione, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Io mi sento bene, molto bene: dopo qualche problemino di inizio stagione ero in gruppo da 3 o 4 settimane. Sono pronto sia fisicamente che mentalmente, non vedo l'ora di iniziare dopo il periodo in cui son rimasto fermo. Sono molto contento di essere qua, ringrazio presidente e direttore: è un'opportunità che si è presentata all'ultimo momento, ma ho accettato subito".



Su un possibile ritorno alla Juve: "La questione tecnica ha influito nella mia scelta ma si limita al presente. Penso a far bene qui a Cagliari e non vado troppo oltre".