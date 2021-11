Cagliari-Salernitana 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 28' s.t Pavoletti (C), 44' s.t Bonazzoli (S)



Assist: 28' s.t Joao Pedro (C), 44' s.t Zortea (S)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova (31' s.t Lykogiannis), Marin, Grassi (1' s.t Strootman), Nandez, Dalbert (25' s.t Pavoletti); Joao Pedro, Keita Baldé (37' s.t Deiola) All. Mazzarri



Salernitana (4-3-3): Belec; Ranieri (40' s.t Vergani), Gagliolo, Gyomber, Veseli; L.Coulibaly, Di Tacchio (39' s.t Kechrida), Obi (39' s.t Capezzi); Gondo (40' p.t Zortea), Bonazzoli, Djuric (34' s.t Simy). All. Colantuono



Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1



Ammoniti: 27' p.t Grassi (C), 30' p.t Dalbert (C), 33' s.t Pavoletti (C), 38' s.t Veseli (S)