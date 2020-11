Cagliari-Sampdoria 2-0 (0-0 primo tempo)



Marcatori: 3' s.t Joao Pedro (C), 24' s.t Nandez (C)



Assist: 24' s.t Simeone (C)



Cagliari (4-2-3-1):Cragno; Zappa (45'+1 s.t Zappa), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (1's.t Sottil), Nandez (45'+1 s.t Caligara); Rog, Joao Pedro, Ounas (45'+1 s.t Tramoni); Simeone (41's.t Pavoletti). All. Di Francesco



Sampdoria (4-4-2):Audero; Augello, Yoshida, Tonelli, Bereszynski; Candreva (36's.t Verre), Thorsby, Ekdal (32's.t Silva), Jankto (32's.t Leris); Ramirez (44'p.t Damsgaard), Quagliarella (32's.t La Gumina). All. Ranieri



Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta



Ammoniti: 19' s.t Tonelli (S), 38' s.t Silva (S)



Espulsi: 39' p.t Augello (S)