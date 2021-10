Cagliari-Sampdoria 3-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 4' p.t Joao Pedro (C), 29' s.t Caceres (C), 38' s.t Thorsby (S), 45' s.t +4 Joao Pedro (C)



Assist: 4' p.t Keita Baldè (C), 38' s.t Caputo (S), 45' s.t +4 Nandez (C)



Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin (13' s.t Ceppitelli), Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert (11' p.t Deiola); Joao Pedro, Keita Baldè (41' s.t Pavoletti). All. Mazzarri



Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski (41' s.t Depaoli), Yoshida, Colley, Augello (19' s.t Murru); Askildsen (19' s.t Verre), Thorsby, Silva, Candreva; Quagliarella, Gabbiadini (8' s.t Caputo). All. D'Aversa



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo



Ammoniti: 14' pt. Carboni (C), 6' s.t Thorsby (S), 10' s.t Deiola (C), 14' s.t Yoshida (S), 39' s.t Strootman (C), 45' s.t +1 Pavoletti (C)



Espulsi: 45' s.t +2 D'Aversa (S)