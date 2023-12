Cagliari-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la quindicesima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida al penultimo posto in classifica con 10 punti, cinque in meno degli ospiti, quattordicesimi a quota 15 con il Genoa. Assenti per squalifica Makoumbou da una parte, Berardi e Boloca dall'altra.

Nel prossimo turno il Cagliari gioca a Napoli sabato alle ore 18, domenica alle 15 il Sassuolo fa visita all'Udinese.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.