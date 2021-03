Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Nandez? Ha caratteristiche che un allenatore vorrebbe sempre avere, oltre a un carattere eccezionale. Penso di impiegarlo in un ruolo dove può davvero esplodere, è un giocatore che mi dà equilibrio e spensieratezza in alcune giocate, specie a livello tecnico. Questi ragazzi mi hanno dimostrato una grande forza morale, spero di aver riacceso una fiammella soprattutto sotto l'aspetto morale, mi auguro di riuscire a tenerla accesa fino alla fine".



SU RUGANI E SIMEONE - "Entrambi hanno recuperato e si sono allenati con noi, mentre Sottil ha ancora una decina di giorni di attesa prima del possibile rientro. Per i centrocampisti è chiaro che 3 partite in una settimana siano tanti, stiamo valutando un po' il da farsi".



DUE VITTORIE - "Ci hanno dato uno slancio diverso rispetto al passato, ma era importante il mio impatto con i ragazzi che sembra sia stato positivo. Ora bisogna crescere e confermarsi, mettendo in atto quello che ho chiesto alla squadra e far crescere questo gruppo sotto l'aspetto tattico e tecnico. Per quanto riguarda quel che è successo non so cosa c'era prima, il mio è stato un approccio diretto e ho cercato di portare il mio entusiasmo per trasferirlo a loro: sta solo a noi arrivare all'obiettivo, ho cercato solo di dare fiducia a questi ragazzi che mi pare stiano rispondendo bene".