Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, commenta a Sky Sport il successo sul Bologna: "Quando sono arrivato ho trovato un gruppo in difficoltà dal punto di vista morale, oggi è la conferma del nostro lavoro. I ragazzi hanno un carattere importante e hanno voglia di togliersi da questa situazione, una vittoria voluta e meritata. Bisogna giocare con questo carattere. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e siamo partiti in maniera propositiva, creando i presupposti per il vantaggio. Nella ripresa è subentrata un po' la fatica e il timore, ma senza mai concedere grandi occasioni. Il gruppo sta crescendo moralmente, stanno venendo fuori gli uomini".