Secondo quanto riferito da Sky Sport si è definitivamente arenata la trattativa tra Cagliari e Gremio per Kannemann. Il giocatore ha firmato un rinnovo con il club brasiliano, che ha fissato per lui una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Troppo per i sardi, che puntavano a spendere non più di 6-7 milioni.