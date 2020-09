Gli uomini mercato del Cagliari lavorano per consegnare nel minor tempo possibile un esterno d’attacco al tecnico Eusebio Di Francesco. Sembrava ai dettagli la trattativa per il laterale classe ’95 dell’Utrecht Gyrano Kerk ma l’inserimento del Leeds di Marcelo Bielsa ha fatto saltare l’accordo.



L’offerta degli inglese, come riporta CagliariNews, infatti ha superato quella dei rossoblù, tagliati così immediatamente fuori dalla corsa al giocatore. L’alternativa all’olandese sembra essere Ounas del Napoli, anche se i sardi non hanno ancora avanzato nessuna offerta ufficiale per l’algerino.