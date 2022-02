Le prestazioni del portiere Alessandro Sorrentino, 15 presenze in Lega Pro con il Pescara dove ha superato la concorrenza di due portieri esperti come Di Gennaro e Iacobucci, non stanno passando inosservate agli occhi degli osservatori della Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il portiere classe 2002 sarebbe stato messo nel mirino dal Cagliari che nelle prossime settimane potrebbe aprire un canale preferenziale con il club abruzzese in vista della prossima stagione.