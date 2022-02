Il Cagliari ha preso Lovato in prestito secco dall'Atalanta nel corso del mercato di gennaio, ma il sogno dei sardi è quello di provare a confermare il difensore anche per la prossima stagione. Acquistare il cartellino sembra praticamente impossibile, più facile provare a parlare con i bergamaschi per rinnovarne il prestito per un altro campionato, magari provando a inserire un diritto di riscatto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.