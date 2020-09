La bella stagione del Cagliari lo scorso anno ha contribuito a mettere sotto i riflettori, anche internazionali, le prestazioni di alcuni gioielli sardi. Uno su tutti Marco Rog per il quale, secondo calciocasteddu.it, si sarebbe mosso addirittura un club prestigioso come lo Zenit di San Pietroburgo. Il centrocampista che, nello scacchiere rossoblù, assume un ruolo di assoluta importanza sia in fase offensiva che difensiva sarebbe una perdita non da poco per mister Di Francesco.



La società, che riconosce la grande valenza del giocatore, ha fatto sapere di non volersi accontentare di una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. Le alte richieste di Giulini hanno, per ora, fermato l’impeto della trattiva, attualmente in fase di stallo.