Clamorosa svolta nel futuro di Diego Godin: il difensore uruguaiano può lasciare l'Inter per trasferirsi al Cagliari. Nelle ultime settimane, il centrale classe '86 era entrato nell'orbita del Rennes, a caccia di esperienza in vista della partecipazione alla prossima Champions League, ma ora è il club di Giulini ad aver preso la pole per un affare, che si può chiudere a titolo definitivo. Contatti incorso, dopo un solo anno in nerazzurro, ai quali è legato con un contratto fino al 2022, per Godin l'ipotesi di cambiare aria è sempre più concreta: l'addio all'Inter prende forma, Cagliari lo aspetta per una nuova avventura in Sardegna.