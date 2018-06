Darijo Srna, nuovo acquisto del Cagliari, parla così del numero di maglia che indosserà nella sua avventura in rossoblù: "Lo Shakhtar ha ritirato la 33? Avete la stessa situazione qui, con l'11 che è stato ritirata. Una stima più grande di questa non avrei mai potuto ricevere, una grande parte del mio cuore è rimasto con lo Shakhtar, è il club della mia vita. E di sicuro ho già fatto la mia ultima partita con lo Shakhtar, ma da oggi penso al Cagliari, darò il massimo sia dentro che fuori dal campo. Numero? Mi sarebbe piaciuto prendere il 18, ma è impegnato per i prossimi anni (da Barella, ndr) e ho scelto il numero 33. Non voglio aggiungere altro, perché sono un calciatore e voglio far parlare il campo. Forza Casteddu"