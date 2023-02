Chiuso il mercato, il Cagliari, come tutti gli altri club italiani, si rituffa con la testa sulle questioni di campo. Ma le notizie che arrivano da Assemini non sono positive per il club rossoblù che per tutto il mese di febbraio dovrà rinunciare ad uno degli uomini di maggior spessore.



Gli esami clinici a cui si è sottoposto nella giornata di ieri Nahitan Nandez hanno infatti evidenziato la presenza di una distorsione al ginocchio che gli farà saltare certamente gli impegni con Modena e Bari, mettendolo in dubbio anche per la gara con il Venezia. Se i tempi di recupero, previsti in 20 giorni, saranno rispettati, il centrocampista uruguaiano potrebbe tornare disponibile per la sfida al Genoa dell'1 marzo.



Ne dà notizia oggi L'Unione Sarda.