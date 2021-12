Cagliari-Torino 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 31' p.t Carboni aut. (T), 8' s.t Joao Pedro (C)



Assist:



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli (32' s.t Godin), Carboni; Bellanova, Marin, Grassi (32' s.t Pereiro), Nandez, Dalbert (42' s.t Zappa); Joao Pedro, Keita Baldé (18' s.t Pavoletti) All. Mazzarri



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Bremer, Buongiorno (20' s.t Rodriguez); Ola Aina (42' s.t Ansaldi), Pobega (1's.t Baselli), Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo (11' s.t Praet), Sanabria (11' s.t Zaza). All. Juric



Arbitro: Luca Massimi di Termoli



Ammoniti: 19' p.t Dalbert (C), 30' p.t Pobega (T), 34' p.t Lukic (T), 4' s.t Buongiorno (T), 12' s.t Zima (T), 14' s.t Caceres (C)