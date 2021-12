Il Cagliari sta lavorando a testa bassa per una mini-rivoluzione nel mercato di gennaio. Dopo gli addii di Godin e Caceres, il club rossoblù ha quasi chiuso per gli arrivi di Lovato, Goldaniga e Calafiori e sta lavorando per Daniele Baselli del Torino. Il centrocampista granata sta trovando poco spazio con Juric, appena sei partite tra campionato e Coppa Italia delle quali una sola da titolare.



CONTATTI IN CORSO - Per questo, il Cagliari che cerca un rinforzo lì in mezzo si è mosso per il classe '92 e in questi giorni ci sono dei contatti in corso per provare a chiudere l'affare su una base del prestito. Sullo sfondo, l'interesse del Venezia che secondo la stampa tedesca sta seguendo anche Cuisance del Bayern Monaco.