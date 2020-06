Torna in campo il Torino di Moreno Longo, dopo il successo ottenuto nell’ultima giornata contro l’Udinese grazie al gol di Belotti. Alle 19.30 i granata affrontano alla Sardegna Arena il Cagliari di Walter Zenga, reduce dalla vittoria allo scadere con la Spal, con Simeone match winner. All’andata è finita 1-1 con le reti di Nandez e Zaza, oggi le due squadre si giocano punti importanti per allontanarsi ancor di più dalle zone calde della classifica.



STATISTICHE E NUMERI - Ecco alcune statistiche fornite da Opta. Sono 65 le sfide tra Cagliari e Torino nel massimo campionato: per i sardi 19 successi, 22 pareggi e 24 sconfitte.



L’ultimo successo del Cagliari in Serie A contro il Torino risale al novembre 2013: da allora sei vittorie piemontesi e quattro pareggi (inclusi i tre più recenti). Otto degli ultimi nove gol realizzati nelle sfide tra Cagliari e Torino in Serie A sono arrivati nel secondo tempo: unica eccezione nel parziale la rete di Nahitan Nández al 40° minuto della gara d’andata.



Dopo una serie di quattro successi interni consecutivi, il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (1N, 4P): è dal 2015 che i sardi non rimangono sei gare interne consecutive senza successi.



Il Torino ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non arriva a cinque sconfitte esterne di fila dal 2009 quando raggiunse addirittura quota sette.



João Pedro del Cagliari ha segnato 10 gol in partite casalinghe in questo campionato: in generale questa è la prima stagione di Serie A in cui raggiunge la doppia cifra di reti (16 fin qui) e ci è riuscito anche contando solamente le gare interne.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CAGLIARI - Cragno; Carboni, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Nainggolan, Rog, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.



TORINO - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Edera, Belotti, Berenguer.