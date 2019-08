Antivigilia di Cagliari-Brescia (domenica alle 20.45 alla Sardegna Arena), il gruppo rossoblù si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento.



Dopo la fase di attivazione tecnica a coppie si è lavorato sugli sviluppi offensivi. Spazio poi alle esercitazioni sui calci piazzati a favore, quindi a cross e tiri in porta. Di nuovo in gruppo Han Kwang-Song, Federico Mattiello e Ragnar Klavan; personalizzato per Fabrizio Cacciatore che questa mattina ha aumentato i carichi di lavoro; allenamento differenziato per Filip Bradaric.



Si torna in campo sabato mattina, al termine della seduta mister Rolando Maran incontrerà i media nella sala stampa del centro sportivo di Assemini. Appuntamento alle 12, la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.