Il mercato invernale del Cagliari ruota attorno a Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe essere sacrificato per finanziare i rinforzi. Secondo il Corriere dello Sport, le pretendenti non mancano: Inter in testa, ma anche Napoli e Roma.



Difficile arrivare alla valutazione da 35 milioni di euro, vicina alla clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore e così le pretese del club sardo potrebbero abbassarsi (ma non troppo).