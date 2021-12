Cagliari-Udinese (sabato 18 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.



Arbitro: Maresca, assistenti Imperiale e Lombardi, Meraviglia quarto uomo, Mazzoleni e Raspollini al Var.