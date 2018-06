Ilha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver nominato Rolando. Dopo diverse settimane di trattativa , l'ex tecnico del Chievo ha firmato fino al 2020 e diventa così l'erede di Diego Lopez."Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio di Rolando Maran, a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra a partire dal prossimo 1° luglio sino al 30 giugno 2020. Il neo allenatore rossoblù è nato a Trento il 14 luglio 1963. La sua carriera da calciatore si è sviluppata quasi interamente tra le fila del ChievoVerona: difensore centrale, ha collezionato 280 presenze e 11 gol, dal 1986 al 1995. Il suo primo incarico da tecnico lo vede vice allenatore al Chievo, poi del Brescia; passa quindi nelle giovanili del Cittadella. Proprio in Veneto, nel 2002, prende in mano le redini della prima squadra, incarico che manterrà sino al 2005. Seguono le esperienze sulle panchine di Brescia, Bari, Triestina, Vicenza e Varese. Nel 2012 diventa allenatore del Catania, conquistando l’ottavo posto in classifica e ottenendo il record di punti in Serie A della squadra etnea (56). Nel 2014 torna nel club che lo ha visto protagonista da calciatore, il Chievo: quattro stagioni di fila nella massima serie, con il nono posto raggiunto nella stagione 2015-16. Allenatore esperto, con 201 panchine in Serie A, Maran è un tecnico duttile che grazie alle sue qualità sa esaltare le caratteristiche della rosa a disposizione".TABELLA ALLENATORI SERIE AAtalanta:(confermato).Bologna:? (nuovo).Cagliari:(nuovo).Chievo:(confermato).Empoli:(confermato).Fiorentina:(confermato).Genoa:(confermato).Inter:(confermato).Juventus:(confermato).Lazio:(confermato).Milan:(confermato).Napoli:(nuovo).Parma:(confermato).Roma:(confermato).Sampdoria:(confermato).Sassuolo:? (nuovo).Spal:(confermato).Torino:(confermato).Udinese:? (nuovo).