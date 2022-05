Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra.#forzaCasteddu pic.twitter.com/WDi86Oz2zX — #WeStandForPeace ☮️ (@CagliariCalcio) May 2, 2022

Il club sardo, dopo aver annullato l'allenamento previsto oggi, a due giorni dalla sconfitta in casa per 2-1 con l'Hellas Verona, ha deciso per la svolta in panchina,Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra.