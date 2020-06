Brutte notizie in casa Cagliari: nella giornata odierna, infatti, Radja Nainggolan è stato sottoposto ad alcuni esami dopo l'affaticamento muscolare accusato ieri. Il club sardo, tramite una nota, ha reso noto che i test hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Per il centrocampista rossoblù sono ora previste terapie specifiche per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.