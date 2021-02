Daniele Rugani è un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore di proprietà della Juventus, accostato a Bologna e Parma, rientra dal prestito al Rennes, dove non ha lasciato il segno, per vestire la maglia del club sardo. Il classe '94 ex Empoli è atteso domani in Italia per sostenere le visite mediche, ma Di Francesco ha un nuovo rinforzo d'esperienza per la difesa.



ESPERIENZA DA DIMENTICARE - 2 presenze in stagione con il club francese, una in Ligue 1 e una in Champions League, per l'ex Juventus, esploso all'Empoli con Maurizio Sarri e ora pronto a rilanciarsi nel club rossoblù. Dove si accomoda in prestito dalla Vecchia Signora.