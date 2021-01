rientra alIl Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con lo Spezia per la risoluzione del prestito del calciatore Alessandro Deiola.Il centrocampista di San Gavino, 25 anni, ha sinora collezionato 143 presenze tra i professionisti, di cui 61 nella massima serie, e 9 reti. Dopo aver giocato in questa prima parte di stagione 15 gare, tra campionato e Coppa Italia, rientra ora al Cagliari per dare il suo contribuito alla causa rossoblù.