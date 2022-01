Altre due positività nel Cagliari. Questo il comunicato del club sardo, che vede così salire a otto i propri contagiati per quanto riguarda la Prima Squadra: "Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari effettuati nella giornata odierna hanno rivelato la positività al Covid-19 dei calciatori Charalampos Lykogiannis e Nicolò Cavuoti: entrambi vaccinati, sono stati posti in isolamento. Il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti".