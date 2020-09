Il Cagliari sta cercando, in questi giorni, di sfoltire la rosa e sono svariati i nomi in uscita. Uno di questi è sicuramente il portiere classe ’97 Guglielmo Vicario. L’estremo difensore dopo due esperienze positive in prestito prima a Venezia e poi a Perugia è pronto per un'altra esperienza in cadetteria. Secondo trivenetogoal, infatti, sul giocatore ci sarebbe forte il pressing del Pordenone . L’ambiziosa società friulana ha da tempo gli occhi puntati su Vicario ed è fiduciosa di chiudere la trattativa in tempi brevi.