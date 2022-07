Un’estate di cambiamenti quella che si prospetta in casa. Dopo la retrocessione dello scorso anno, i sardi sono alle prese con una vera e propria rivoluzione. Partita con il cambio di allenatore e l’arrivo disulla panchina rossoblù, sta continuando con il cambiamento massiccio della rosa. L’obiettivo della società, come detto proprio dal nuovo tecnico, è quello di tornare subito in, dove manca per la prima volta dopo 6 anni, ma dovrà provarci con una rosa quasi del tutto diversa rispetto a quella della scorsa stagione. Il presidenteha subito molte critiche da parte dei tifosi e questa nuova politica societaria non è certamente ciò che riaccenderà i loro cuori.– Come detto, è già iniziato un processo di rivoluzione all’interno della rosa, con l’addio di Alessio, portiere ventottenne che ha lasciato i sardi dopo 5 anni e con i quali è riuscito a guadagnarsi la sua prima convocazione in Nazionale. Sarà il nuovo numero 1 del Monza, squadra neopromossa, dove è arrivato in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La stessa strada ha preso anche, difensore che si è fatto ammirare per la prima volta in Serie A lo scorso anno e che è finito ai brianzoli a titolo definitivo in un’operazione da 4 milioni + 1 di bonus. Ufficiale anche il passaggio ala titolo definitivo di, terzino sinistro greco che si era appena svincolato proprio dal Cagliari.– Inoltre, molti altri calciatori dei sardi sembrerebbero essere vicini all’addio. Il primo è senza dubbio, giovane esterno destro nel giro della nazionale Under 21 che lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche con l’Inter, per andare a rilevare il ruolo di sostituto dinel 3-5-2 di. Occhio, però, anche alle situazioni legate a. Il primo è ambito da molti club importanti e lascerà senza dubbio il Cagliari, come ribadito più volte dal suo agente. Sull’uruguaiano c’è il forte interesse del, è un pupillo del d.s. azzurroche lo segue già da qualche sessione di mercato, ma prima di acquistare il club partenopeo è alle prese con alcune cessioni, in particolar modo con le questioni spinose diin quel ruolo. Su di lui, inoltre, c’è stato un interessamento, che, però, dopo l’acquisto di Asllani e Mkhitaryan dovrebbe aver desistito, e anche della, ma anche i bianconeri, dopo aver acquistato Pogba a centrocampo, sono alle prese con alcune cessioni, su tutte quelle di Ramsey, Arthur e Rabiot.- Negli ultimi giorni, però, si è aperta un’ipotesi dall’Inghilterra che potrebbe essere quella decisiva: il, club appena retrocesso dalla Premier League, sembrerebbe fortemente interessato al centrocampista, che potrebbe decidere di cambiare aria ed accettare la proposta, nonostante la sua iniziale volontà sia sempre stata quella di restare in Italia. Per quanto riguarda il capitano dei rossoblu, l’italo-brasiliano Joao Pedro, sembrerebbe ad un passo dal. L’attaccante è sicuramente l’uomo di maggiore esperienza e qualità della rosa e non ha intenzione di restare in Serie B. Per questo motivo, si sono mosse su di lui molte squadre della Serie A, una su tutte la Salernitana, che però non ha trovato l’accordo. La principale antagonista del Galatasaray è rappresentata dal. Il club granata è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio a Belotti e Sanabria, nonostante il riscatto di Pietro Pellegri. Per questo motivo, il club di Urbano Cairo proverà in tutti i modi ad ostacolare una trattativa che sembra essere ormai in dirittura d’arrivo. Da tenere sotto osservazione anche la situazione legata a Marko Rog, centrocampista croato rientrato nel finale di stagione dopo la rottura del crociato e che, per non dire addio al Mondiale in Qatar, vorrebbe rilanciarsi. Su di lui c’è il forte interesse dalla Germania e anche la Sampdoria ci pensa, ma i blucerchiati nutrono molti dubbi sulla sua tenuta fisica ed il passaggio insembra essere quello più probabile. Inoltre, anche Alberto Grassi e Kevin Strootman hanno concluso la loro avventura in rossoblu, con il primo che è finito nel mirino della Sampdoria ed il secondo che è tornato al Marsiglia dopo il prestito dello scorso anno, anche se il club di Giulini sta provando a riportarlo in Sardegna. Svincolati anche Keita Balde, Luca Ceppitelli e Daniele Baselli, oltre al rientro dopo il prestito di Dalbert e Lovato, vicino alla Salernitana. Da segnalare, infine, anche i riscatti di Verona e Empoli, rispettivamente, per Simeone e Vicario. Il mercato riserva sempre delle sorprese, ma al momento sembrerebbe essere in atto un vero e proprio rinnovamento della rosa del Cagliari, con la speranza che possa servire per ritornare subito in Serie A e far ripartire un progetto che fino a qualche anno fa sembrava essere molto promettente.