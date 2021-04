Cagliari-Verona è anche il duello tra Alessio Cragno e Marco Silvestri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i due portieri sono protagonisti anche sul mercato dove sono seguiti da Roma e Milan per l'eventuale dopo Donnarumma.



Il presidente Giulini ha blindato con un nuovo contratto fino al 2024 Cragno, deciso a lasciare la Sardegna solo se certo della titolarità. Il veronese, forse, accetterebbe pure il ruolo di vice in una big con consistente ritocco dell’ingaggio: pare vicino anche il cambio di procuratore. Invece in Nazionale il cagliaritano deve guardarsi più dall'assalto di Alex Meret del Napoli.